Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді знехтував правилами самоізоляції на фоні спалаху COVID-19 у клубі.

Француз влаштував новорічну вечірку, на яку запросив трьох посторонніх осіб, повідомляє Sky Sports.

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Зухвала витівка Менді не сподобалось керівництву Манчестер Сіті, особливо на фоні епідемії коронавірусу в команді. Клуб розпочав внутрішнє розслідування інциденту за участі 26-річного гравця. Сам Менді вже попросив вибачення за свої дії.

Додамо, що конкурент Зінченка провів у поточному сезоні 9 матчів, відзначився одним голом та одним асистом.

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