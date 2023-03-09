Раніше шотландець вважався одним з лідерів Арсенала, але прихід Олександра Зінченка загнав його в глухий запас. У нинішньому розіграші АПЛ Тірні награв лише 470 хвилин, здебільшого завдяки травмам українця.

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"Кіран все сприймає дуже добре. Ми обговорювали ситуацію і дійшли згоди. Він знає свою роль. Під моїм керівництвом він грав багато, мабуть, більше, ніж будь-хто інший з польових протягом останніх трьох років. Втім, він розуміє нову ситуацію і повинен просто щоразу кидати собі виклик", – цитує Артету прес-служба Арсенала.

Додамо, що в пресі з'являються чутки про продаж Тірні. 25-річним захисником цікавляться Ньюкасл та Астон Вілла.

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