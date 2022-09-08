Конкурент Зінченка отримав суворий сигнал від Артети: "Його становище нічим не відрізняється від інших гравців"
Головний тренер Арсенала Мікель Артета попередив, що не буде зважати на минулі регалії гравців.
Іспанця запитали про реакцію Кірана Тірні на те, що він розпочав сезон у статусі запасного гравця. Раніше шотландець вважався одним з лідерів Арсенала, але поки тотально програє конкуренцію Олександру Зінченку.
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"По-перше, у Кірана були 3-4 місяці періоду постійних травм. Він повернувся, він у добрій формі, але ми хочемо, щоб конкуренція була на кожній позиції. Його становище нічим не відрізняється від інших гравців", – цитує Артету прес-служба Арсенала.
Нагадаємо, Зінченко перейшов з Ман Сіті за 35 млн євро і відразу забронював місце основного лівого захисника "канонірів". Українець розпочинав зі старту 4 матчі АПЛ, а Тірні отримав лише 2 можливості, коли Олександр був травмований.
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