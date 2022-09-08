Головний тренер Арсенала Мікель Артета попередив, що не буде зважати на минулі регалії гравців.

Іспанця запитали про реакцію Кірана Тірні на те, що він розпочав сезон у статусі запасного гравця. Раніше шотландець вважався одним з лідерів Арсенала, але поки тотально програє конкуренцію Олександру Зінченку.

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"По-перше, у Кірана були 3-4 місяці періоду постійних травм. Він повернувся, він у добрій формі, але ми хочемо, щоб конкуренція була на кожній позиції. Його становище нічим не відрізняється від інших гравців", – цитує Артету прес-служба Арсенала.

Нагадаємо, Зінченко перейшов з Ман Сіті за 35 млн євро і відразу забронював місце основного лівого захисника "канонірів". Українець розпочинав зі старту 4 матчі АПЛ, а Тірні отримав лише 2 можливості, коли Олександр був травмований.

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