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Конкурент Зінченка Дуглас не зміг отримати дозвіл на роботу в Англії

13:40 534 Читать на русском
Конкурент Зінченка Дуглас не зміг отримати дозвіл на роботу в Англії
Дуглас Луїс (ліворуч) / фото: Global Look Press

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив, що FA не видала півзахиснику команди Дугласу Луїсу дозвіл на роботу в Англії.

"Йому не дозволили грати в Англії. Тому ми постараємося допомогти йому піти в ще одну оренду і спробуємо отримати дозвіл на роботу. Мені складно зрозуміти, коли одна людина, яка не бачить гравця і не присутня на тренуваннях, приймає вирішальне рішення.

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У Луїса є всі дані, і ми вирішили, що він може залишитись в команді. Я приймаю правила, але не розумію. Будь-яка людина в усьому світі може працювати там, де захоче.

Я дуже засмучений через ситуацію з Дугласом, тому що він міг би грати, міг би допомогти нам", – цитує Гвардіолу The Telegraph.

Дуглас перейшов у Манчестер Сіті влітку 2017 року з Васко да Гама. Минулий сезон 20-річний бразилець провів в Жироні на правах оренди.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Дуглас Луїс Дуглас Луїс
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