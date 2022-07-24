Нуну Тавареш досить скоро може стати партнером Руслана Маліновського по Аталанті, але клубу для цього доведеться попрацювати.

Перемовини щодо трансферу Нуну Тавареша продовжуються, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Згідно з його інформацією, на лівого захисника Арсенала серйозно претендує Аталанта.

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Бергамаски зацікавлені в оренді португальського фулбека. Поки що Аталанта залишається головним претендентом на Тавареша, однак італійці мають серйозного конкурента. Брайтон теж поклав око на Нуну й вже відправив запит Арсеналу, аби дізнатись про умови "канонірів".

Крім того, за футболіста торгувався Марсель, однак перемовини з лондонцями ні до чого не призвели. Вони були завершені минулого тижня. Жодного просування в цій справі французи не мають.

Нуну Тавареш перейшов у Арсенал всього рік тому, зігравши у 28 матчах і отримавши серйозну критику від фанатів та експертів. Португалець є одним із конкурентів Олександра Зінченка на позиції лівого фулбека.

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