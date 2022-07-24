Конкурент Зінченка близький до відходу з Арсеналу – він може опинитись у клубі іншого українця
Нуну Тавареш досить скоро може стати партнером Руслана Маліновського по Аталанті, але клубу для цього доведеться попрацювати.
Перемовини щодо трансферу Нуну Тавареша продовжуються, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Згідно з його інформацією, на лівого захисника Арсенала серйозно претендує Аталанта.
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Бергамаски зацікавлені в оренді португальського фулбека. Поки що Аталанта залишається головним претендентом на Тавареша, однак італійці мають серйозного конкурента. Брайтон теж поклав око на Нуну й вже відправив запит Арсеналу, аби дізнатись про умови "канонірів".
Крім того, за футболіста торгувався Марсель, однак перемовини з лондонцями ні до чого не призвели. Вони були завершені минулого тижня. Жодного просування в цій справі французи не мають.
Нуну Тавареш перейшов у Арсенал всього рік тому, зігравши у 28 матчах і отримавши серйозну критику від фанатів та експертів. Португалець є одним із конкурентів Олександра Зінченка на позиції лівого фулбека.
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