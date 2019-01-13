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Конкурент Ярмоленка підтвердив, що Арнаутовіч хоче покинути Вест Хем

17:28 467 Читать на русском
Конкурент Ярмоленка підтвердив, що Арнаутовіч хоче покинути Вест Хем
Майкл Антоніо та Марко Арнаутовіч / фото із соцмереж

Півзахисник лондонського Вест Хема Майкл Антоніо прокоментував ситуацію навколо лідера "молотків" Марка Арнаутовіча.

Австрієць Арнаутовіч хоче піти з клубу. Про це хавбек Антоніо розповів у коментарі Sky Sports.

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Лідер Вест Хема став об'єктом пропозиції у розмірі 35 млн фунтів від неназваного китайського клубу. Напередодні чутки про відхід форварда посилилися після того, як він із сумним виразом обличчя дякував фанам під час заміни в матчі з Арсеналом, а ввечері його помітили в лондонському аеропорту.

Щоправда, пізніше стало відомо, що Марко Арнаутовіч полетів до сім'ї в Австрію. У сезоні 2018/19 він провів 16 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів і зробив 2 асисти. За Вест Хем 29-річний нападник проводить другий сезон.

Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Майкл Антоніо Майкл Антоніо Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч
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