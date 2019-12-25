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Конкурент Ярмоленка Антоніо запропонував шокуючий рецепт боротьби з расизмом

25 грудня 22:22 294 Читать на русском
Конкурент Ярмоленка Антоніо запропонував шокуючий рецепт боротьби з расизмом
Майкл Антоніо / PA Images

Півзахисник лондонського Вест Хема Майкл Антоніо вважає, що існує лише один ефективний спосіб боротьби з проявами расизму на стадіонах.

"Мені здається, що Футбольна асоціація Англії, Асоціація професіональних футболістів та інші органи повинні докладати більше зусиль для боротьби з расизмом.

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Карати окремих людей – це ніколи не вирішить проблему. Єдиний спосіб побороти її – карати команди. У такому разі й люди будуть слідкувати за собою. До того ж, карати треба зняттям очок, а не накладаючи штрафи, оскільки виплатити штраф не є проблемою для клубів – вони заробляють мільярди. Якщо карати зняттям очок, то інші фанати, що стоять поруч із правопорушником, завадять йому", – цитує Антоніо The Guardian.

Нагадаємо, що на вихідних Антоніо Рюдігер став жертвою расизму з боку фанатів Тоттенхема.

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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Майкл Антоніо Майкл Антоніо Расизм у футболі
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