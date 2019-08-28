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Конкурент Ярмоленка Антоніо травмувався у матчі Кубка англійської ліги

14:10 335 Читать на русском
Конкурент Ярмоленка Антоніо травмувався у матчі Кубка англійської ліги
Майкл Антоніо / Reuters

Півзахисник Вест Хема Майкл Антоніо отримав пошкодження у матчі Кубка англійської ліги проти Ньюпорта.

Півзахисник Вест Хема Майкл Антоніо пропустить кілька тижнів через пошкодження, повідомляє офіційний сайт "молотобійців".

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"У Антоніо травма підколінного сухожилля, і поки складно оцінити ступінь її тяжкості, але, ймовірно, він пропустить кілька тижнів", – прокоментував Пеллегріні травму свого підопічного.

Нагадаємо, Антоніо виступає на позиції нашого Андрія Ярмоленка. Українець не потрапив до заявки Вест Хема на гру Кубка англійської ліги, в якому "молотобійці" переграли Ньюпорт 2:0.

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Теги
Кубок англійської ліги Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Майкл Антоніо Майкл Антоніо
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