Конкурент Ярмоленка: Андрію не потрібно намагатися повернутися на поле занадто швидко

Партнер Андрія Ярмоленка по Вест Хему Роберт Снодграс підтримав українця.

"У Ярмоленка хороша сім'я і друзі навколо нього, він буде отримувати підтримку від товаришів по команді і вболівальників. Всі бажають йому швидкого відновлення, ми всі разом з ним.

Я спілкувався з Андрієм і сказав йому, що був поза футболом 16 місяців. Сказав також, що не треба вважати це власною помилкою, якщо він хоче повернутися на колишній рівень. Нехай травма буде проблемою, але не він сам, бо тоді він не зможе повернутися професіоналом після відновлення.

Пеллегріні: Травма Ярмоленка – величезна втрата для Вест Хема

Це один з найважчих моментів у твоєму житті, тому я просто сказав Ярмоленку, що він повернеться сильніше, тому що у нього такий характер – він відмінний хлопець.

Важливо, щоб ми всі згуртувалися навколо нього, надали підтримку, якої він потребує, тому що це серйозна травма, він повинен бути обережним на шляху до повернення на поле.

Ярмоленко подякував усім за підтримку – відео дня

Найголовніше – залишатися професіоналом, не потрібно намагатися повернутися занадто швидко, саме тоді може статися рецидив травми.

Він у надійних руках, у нас хороша команда медиків, класні хлопці, які забезпечать йому підтримку і все, чого він потребує, тому ми будемо всі разом з ним", – цитує Снодграса офіційний сайт Вест Хема.