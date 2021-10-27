Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш може піти на серйозне підвищення.

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Чемпіони Німеччини стежили за Рамушем ще в молодіжній команді Бенфіці. Нападник зміг вразити, оформивши 14 голів у 12 матчах на юнацькому рівні. З поточного сезону талант почав стабільно виходити за дорослу команду "орлів", де є прямим конкурентом Романа Яремчука.

Додамо, що чинний контракт Рамуша розрахований до літа 2025-го року, а ціна за Transfermarkt складає 8 млн євро.

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