Конкурент Яремчука зацікавив Баварію
15:35 - Читать на русском
Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш може піти на серйозне підвищення.
Баварія зацікавлена у послугах 20-річного португальця, інформує Bild.
Мілан продовжує стежити за Яремчуком – трансфер може відбутись вже взимку
Чемпіони Німеччини стежили за Рамушем ще в молодіжній команді Бенфіці. Нападник зміг вразити, оформивши 14 голів у 12 матчах на юнацькому рівні. З поточного сезону талант почав стабільно виходити за дорослу команду "орлів", де є прямим конкурентом Романа Яремчука.
Додамо, що чинний контракт Рамуша розрахований до літа 2025-го року, а ціна за Transfermarkt складає 8 млн євро.
Коваленко допоміг Спеції втриматися над зоною вильоту – фатальний пенальті на останніх хвилинах позбавив перемоги
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter