Гравці Бенфіки на голову перевершили опонентів з московського Спартака у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Роман Яремчук пропускав зустріч, але його партнери впевнено виконали завдання – перемога 2:0 на виїзді.

Спартак – Бенфіка – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ефектним моментом відзначився Гонсалу Рамос, який буде одним з конкурентів українця. Технічний португалець зібрав навколо себе відразу кількох гравців Спартака. Бенфіка не втрималася від порівнянь з Ліонелем Мессі, який часто потрапляє в кадр з чималою "свитою" опонентів.

Додамо, що матч-відповідь у Португалії відбудеться вже наступного тижня – 10 серпня, початок о 22:00.

Бенфіка перемогла Спартак в матчі кваліфікації ЛЧ: Яремчук поза заявкою, але з хорошими шансами заграти в основі "орлів"