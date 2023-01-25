Брюгге розчистив ряди нападників, які відверто не вражають у нинішньому сезоні.

Канадець Кайл Ларін перебрався у Вальядолід на правах оренди до кінця сезону, інформує офіційний сайт чемпіонів Бельгії.

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Брюгге влітку підписав 27-річного форварда вільним агентом, однак той майже не приніс користі. Ларін награв за "синьо-чорних" 360 хвилин і відзначився лише одним голом. Роман Яремчук також проводить не найкращий свій сезон, але має більш пристойну статистику – 2+3 за 850 хвилин на полі. Ларін провалився і на чемпіонаті світу – жодної результативної дії за 3 матчі Канади у групі.

Нагадаємо, Брюгге йде лише п'ятим у чемпіонаті Бельгії, але вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ, де зіграє проти Бенфіки.

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