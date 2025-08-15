Чемпіони Італії перемогли чемпіонів Греції з рахунком 2:1, проте тренерів у таких матчах значно більше турбує не результат, а здоров'я гравців.

Товариський матч титулованих клубів завершився бійкою і 2 вилученнями – відео дикунства

Ще в першому таймі Наполі втратив Ромелу Лукаку через пошкодження, а потім Аюб Ель Каабі ледь не зламав Аміра Ррахмані. Форвард Олімпіакоса грубо влетів у суперника і відразу отримав жовту картку. Тренеру партенопейців Антоніо Конте цього було мало, тому він вискочив на поле, щоб особисто розібратися з грубіяном. На щастя, масової бійки вдалося уникнути, а Ррахмані продовжив гру.

Нагадаємо, Ель Каабі – прямий конкурент Романа Яремчука, однак українець зараз заліковує травму і не може допомогти Олімпіакосу.

? Conte was furious with Olympiakos’ tackles on Napoli



pic.twitter.com/U2cur8PfJO — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 14, 2025

