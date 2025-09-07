Альберт Гудмундссон покинув табір "вікінгів" і повертається до Флоренції, інформує La Gazzetta dello Sport.

Вінгер Фіорентини оформив гол + асист у першому турі відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану (5:0), але на 69-й хвилині попросив заміну. Перше обстеження виявило травму гомілкостопу. Пошкодження не виглядає серйозним, проте ісландська федерація та Фіорентина домовилися про дострокове повернення Альберта. "Вікінгам" 9 вересня доведеться гостювати на полі Франції без головної зірки. "Ле бльо" розпочали відбір з перемоги 2:0 над Україною.

Нагадаємо, що Фіорентина зустрінеться з Динамо у 5-му турі основного етапу Ліги конференцій. Втім, цей матч відбудеться аж 11 грудня, тому нинішня травма точно не завадить Гудмундссону.

