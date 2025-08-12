Монако зацікавився підписанням захисника Ньюкасла Кірана Тріпп’єра, повідомляє Sky Sports. Французький клуб, який цього сезону гратиме в Лізі чемпіонів і може зустрітися з "сороками", бачить у 34-річному англійцеві потенційне підсилення на правий фланг оборони.

Капітан Ньюкасла оголосив про завершення кар'єри у збірній Англії

Попри інтерес Монако, Ньюкасл не планує продавати свого капітана та одного з ключових гравців Едді Хау. Клуб уже відхиляв пропозицію від Галатасарая взимку, і Тріпп’єр залишається важливою частиною планів на новий сезон, де конкуруватиме за місце правого захисника з Тіно Лівраменто.

Тріпп’єр перебуває в останньому році контракту з Ньюкаслом. Він приєднався до Ньюкасла з Атлетіко у 2022 році та провів за команду 123 матчі, зокрема 25 – у минулому сезоні Прем’єр-ліги. Цього літа він зіграв у трьох товариських поєдинках, включно з останнім передсезонним матчем проти Атлетіко.

Монако, який минулого сезону посів третє місце в Лізі 1, цього літа підписав Еріка Дайєра з Баварії та Поля Погба, що залишив Ювентус.

