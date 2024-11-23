Форвард Челсі Крістофер Нкунку хотів би, щоб його внесок у результати цінували трохи більше.

Після сезону, спаплюженого травмами, француз нарешті демонструє ту гру, за яку його запросили в Челсі. В поточній кампанії Нкунку вже встиг забити 10 голів, це найвищий показник серед усіх гравців лондонців.

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Однак Крістофер незадоволений своїм становищем, стверджує The Athletic. За інформацію джерела, 27-річний футболіст поки не розглядає варіант із трансфером, а просто хотів би отримувати більше ігрового часу.

Річ у тім, що Енцо Мареска бачить Нкунку переважно як дублера для Джексона чи Палмера. Француз виходить на заміни, в середньому отримуючи по 11 хвилин кожного матчу АПЛ. Єдиний раз, коли Крістофер почав у старті, був у грі з Ман Сіті, де Нкунку вийшов на позиції лівого вінгера, де також за ігровий час бореться Михайло Мудрик.

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