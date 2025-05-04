Челсі влітку втратить одного зі своїх зіркових нападників.

Крістофер Нкунку приєднався до лондонців влітку 2023 року перейшовши з Лейпцига за понад 60 мільйонів євро. Здається, що етап кар'єри француза у складі "синіх" підійшов до кінця.

Мілевський припустив, що чекає на Мудрика після допінг-скандалу – чітка відповідь екс-форварда Динамо

Як повідомляє Флоріан Плеттенберг, 27-річний форвард незадоволений своїм перебуванням у лондонському клубі. Нкунку збирається влітку покинути Челсі, хоча його угода діє до 2029 року.

Крістофер – універсальний нападник і може грати на позиції Михайла Мудрика зліва на фланзі. Загалом француз зіграв за "синіх" у 56 матчах, в яких забив 17 голів та віддав п'ять асистів.

Борнмут здобув сенсаційну перемогу над Арсеналом – Забарний провинився з голом, але кілька разів врятував