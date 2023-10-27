"У нього все проходить добре. Нкунку наполегливо працює. Я думаю, що він дуже, дуже близько до відновлення. Можливо, Крістофер повернеться після міжнародної паузи (прим. – в кінці листопада).

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Спробуємо якомога швидше залучити його до гри. Він дійсно важливий гравець для нас. Якби Нкунку грав, ситуація зараз могла б бути іншою з його 8-10 голами. Нам не пощастило, але ми не можемо скаржитися", – цитує Почеттіно The Athletic.

Нагадаємо, що Крістофер Нкунку перебрався до Челсі влітку поточного року з РБ Лейпциг. Під час передсезонної підготовки француз отримав серйозну травму коліна й досі не зміг дебютувати за "синіх" в офіційних матчах.

Маурісіо Почеттіно використовував Нкунку на лівому фланзі, де зазвичай в Челсі грає українець Михайло Мудрик.

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