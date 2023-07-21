В минулому сезоні француз мав крихти ігрового часу, оскільки не входив в плани Тудора. Зі зміною наставника майбутнє Дімітрі Пайє в Марселі залишалось все таким же невизначеним. На прес-конференції президент провансальців Пабло Лонгорія оголосив, що хавбек покидає клуб у статусі вільного агента.

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"Це непростий момент. Ми скликали цю прес-конференцію, щоб оголосити, що вирішили не продовжувати пригоду з Дімітрі Пайє. Ми підемо різними шляхами.

Дімітрі, ти дуже важлива частина цього клубу, ти надихнув багатьох уболівальників. Ми пережили хороші часи, але навіть у важкі часи ти допомагав клубу. Якщо я повинен визначити тебе двома словами, я б сказав, що ти геній і талант. Ти приніс нашим уболівальникам багато задоволення і заслужив повагу футбольного світу", – прокоментував відхід капітана президент Марселя.

Пайє виступав за провансальців з 2013 по 2015 роки, а потім повернувся в клуб в сезоні 2016/17 з Вест Хема. Загалом хавбек відіграв за Марсель в 326 матчах, в яких забив 78 голів та оформив 95 асистів. У чемпіонаті Франції Дімітрі також виступав за Лілль, Нант та Сент-Естьєн. Пайє увійшов в історію Ліги 1, ставши першим гравцем, якому вдалося оформити 100 голів та 100 результативних передач.

Нагадаємо, що Дімітрі Пайє може грати на тій же позиції в Марселі, що і українець Руслан Маліновський.

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