Конкурент Маліновського підхопив коронавірус
16:36 - Читать на русском
У розташуванні Аталанти знову виявили сумнозвісну хворобу.
Гравець "Богині" Маттео Пессіна здав позитивний тест на COVID-19, інформує офіційний сайт Аталанти.
Маліновський визнаний найкращим гравцем березня в Аталанті
23-річний італієць вже перебуває на самоізоляції і переносить хворобу безсимптомно. Маттео є конкурентом двох українців – Руслана Маліновського та Віктора Коваленка – у півзахисті.
Цього сезону Пессіна провів у футболці бергамасків 32 зустрічі, в яких відзначився 3 голами та 2 асистами. Найближчий поєдинок Аталанта зіграє вже 11 квітня проти Фіорентини на виїзді.
Наші за кордоном: фестиваль асистів Маліновського, епічний конфуз Яремчука та два шедевральні голи-близнюки
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter