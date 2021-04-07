Гравець "Богині" Маттео Пессіна здав позитивний тест на COVID-19, інформує офіційний сайт Аталанти.

Маліновський визнаний найкращим гравцем березня в Аталанті

23-річний італієць вже перебуває на самоізоляції і переносить хворобу безсимптомно. Маттео є конкурентом двох українців – Руслана Маліновського та Віктора Коваленка – у півзахисті.

Цього сезону Пессіна провів у футболці бергамасків 32 зустрічі, в яких відзначився 3 голами та 2 асистами. Найближчий поєдинок Аталанта зіграє вже 11 квітня проти Фіорентини на виїзді.

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