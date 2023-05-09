Півзахисник Марселя Дімітрі Пайє може піти у відпустку значно раніше за своїх партнерів.

У матчі проти Ланса 36-річний хавбек вийшов замість Руслана Маліновського і встиг забити, однак до цього Пайє відзначився ще й огидною поведінкою.

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Конфлікт спровокував Факундо Медіна, який у неігровому епізоді сильно копнув м'яч у лаву запасних Марселя. Провансальці підскочили, зав'язалась сутичка. Посеред натовпу Пайє встиг дати ляпаса члену тренерського штабу Ланса – Янніку Каюзаку. Представники "криваво-золотих" поскаржилися на це Клеману Тюрпену, однак головний арбітр ніяк не покарав Пайє.

Епізод потрапив у об'єктиви телекамер, тому ветерану Марселя таки доведеться відповідати за свій вчинок. Йому загрожує до 5 матчів дискваліфікації, інформує L’Equipe. До фінішу чемпіонату Франції залишилося 4 тури, тобто сезон для конкурента Маліновського вже може виявитися завершеним.

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