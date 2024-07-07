Після річної оренди в Реалі Кепа повернувся в розташування Челсі і роздумує над своїм майбутнім. Воно залежить від того, яке рішення ухвалить воротар збірної України Андрій Лунін. Якщо українець погодиться продовжити контракт із Реалом, Кепа в Мадрид уже не повернеться. Якщо Лунін не стане продовжувати контракт із "бланкос", Аррісабалага може продовжити кар'єру на Сантьяго Бернабеу.

Зволікання Луніна змушують Реал ухвалити сенсаційне рішення – невдаха отримає ще один шанс в Мадриді

Поки Лунін думає, саудівський Аль-Іттіхад звернувся до Кепи з гарною пропозицією. Клуб Каріма Бензема гарантує іспанському воротареві місце в основному складі, чого він буде позбавлений у Реалі в разі повернення до Мадрида. Про це інформує Marca.

Раніше Карло Анчелотті дав зрозуміти, що був би радий поверненню Кепи в Реал. Проте, основним воротарем команди в новому сезоні буде Тібо Куртуа.

"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"