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Конкурент Луніна Куртуа міг не стати футболістом через дитяче захоплення

18 травня 21:41 287 Читать на русском
Конкурент Луніна Куртуа міг не стати футболістом через дитяче захоплення
Тібо Куртуа / ФК Реал Мадрид

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився, що могло стати на перешкоді його кар'єрі футболіста.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родрігес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родрігес

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа міг займатись велокросом замість футболу.

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"Я дуже любив велокрос. У віці 11 або 12 років, я міг закінчити з футболом, оскільки сказав батькам, що хочу перейти у велокрос. Але, зрештою, я продовжив займатись футбол", – розповів Куртуа в інтерв'ю Marca.

"Сподіваюсь, ми здобудемо перемогу в останньому матчі чемпіонату Іспанії і надамо нашим вболівальникам привід для радості. Ми важко тренуємось, аби завершити це сезон добре і краще підготуватись до наступного", – додав бельгієць.

Нагадаємо, що заключний матч Реала у цьому сезоні проти Бетіса відбудеться завтра, 19 травня. Початок гри о 13:00.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид - Бетіс
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