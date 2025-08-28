Конкурент Довбика заявив про бажання піти з команди – невдаха міжсезоння відчайдушно намагається закрити трансфер
Форвард Вулверхемптона Йорген Странд Ларсен повідомив керівництво, що хоче перейти до Ньюкасла.
Нападник Вулверхемптона Йорген Странд Ларсен може змінити клуб вже найближчим часом. За інформацією The Athletic, 25-річний норвежець чітко заявив керівництву "вовків", що хоче перейти до Ньюкасла.
Ньюкасл знайшов дорожчу альтернативу Довбику – тренер гравця підтвердив перемовини
Клуб зі Сент-Джеймс Парк уже робив дві пропозиції за форварда – на 50 і 55 мільйонів євро, але обидві були відхилені. Позиція Вулверхемптона наразі незмінна: жодна пропозиція не буде прийнята. Голова клубу Джефф Ші прямо повідомив Ларсену, що цього трансферного вікна перехід неможливий. У Вулверхемптоні шукають підсилення атаки, але новачок має стати лише додатком до норвежця, а не його заміною.
Сам футболіст, утім, наполягає на переході. Ньюкасл бачить у ньому заміну Каллуму Вілсону, який залишив клуб влітку після завершення контракту. Натомість Александер Ісак, що також хоче піти й тренується окремо від команди, поки не розглядається як безпосередній конкурент Ларсену.
Йорген Странд Ларсен минулий сезон провів у Вулверхемптоні на правах оренди з Сельти, а в липні трансфер був викуплений за 27 мільйонів євро. Цього сезону норвежець уже встиг забити двічі у Кубку ліги, вийшовши на заміну у матчі з Вест Хемом (3:2). Загалом на рахунку нападника 41 поєдинок за "вовків", 16 голів і 5 асистів.
Ньюкасл активно шукає форварда після невдач з іншими цілями. Уго Екітіке обрав Ліверпуль, Беньямін Шешко підписав контракт із Манчестер Юнайтед, а Жоао Педро та Ліам Ділап перебралися в Челсі. Нагадаємо, що Ньюкаслу навіть запропонували підписати Артема Довбика з Роми, але далі розмов справа поки так і не дійшла.
Кубок англійської ліги: лідер Вест Хема посварився з фанатами, українці розділилися – двоє вибули, двоє пройшли далі