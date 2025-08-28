Нападник Вулверхемптона Йорген Странд Ларсен може змінити клуб вже найближчим часом. За інформацією The Athletic, 25-річний норвежець чітко заявив керівництву "вовків", що хоче перейти до Ньюкасла.

Клуб зі Сент-Джеймс Парк уже робив дві пропозиції за форварда – на 50 і 55 мільйонів євро, але обидві були відхилені. Позиція Вулверхемптона наразі незмінна: жодна пропозиція не буде прийнята. Голова клубу Джефф Ші прямо повідомив Ларсену, що цього трансферного вікна перехід неможливий. У Вулверхемптоні шукають підсилення атаки, але новачок має стати лише додатком до норвежця, а не його заміною.

Сам футболіст, утім, наполягає на переході. Ньюкасл бачить у ньому заміну Каллуму Вілсону, який залишив клуб влітку після завершення контракту. Натомість Александер Ісак, що також хоче піти й тренується окремо від команди, поки не розглядається як безпосередній конкурент Ларсену.

Йорген Странд Ларсен минулий сезон провів у Вулверхемптоні на правах оренди з Сельти, а в липні трансфер був викуплений за 27 мільйонів євро. Цього сезону норвежець уже встиг забити двічі у Кубку ліги, вийшовши на заміну у матчі з Вест Хемом (3:2). Загалом на рахунку нападника 41 поєдинок за "вовків", 16 голів і 5 асистів.

Ньюкасл активно шукає форварда після невдач з іншими цілями. Уго Екітіке обрав Ліверпуль, Беньямін Шешко підписав контракт із Манчестер Юнайтед, а Жоао Педро та Ліам Ділап перебралися в Челсі. Нагадаємо, що Ньюкаслу навіть запропонували підписати Артема Довбика з Роми, але далі розмов справа поки так і не дійшла.

