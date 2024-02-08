"Я не лікар, я не можу вам сказати, зіграє він чи ні. Він зробить усе можливе, щоб зіграти.

Довбик загадково оцінив свої шанси зіграти проти Реала у матчі за лідерство Ла Ліги

Ми сподіваємося і хочемо, щоб це сталося, щоб ми могли мати всі доступні інструменти і таким чином бути ще сильнішими", – цитує Стуані AS.

Нагадаємо, українець пропустив матч попереднього туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (0:0) через ушкодження. Попереду у Жирони надпринципове протистояння з Реалом, яке відбудеться у суботу, 10 лютого, в Мадриді. Початок зустрічі о 19:30 за Києвом.

Наразі "вершкові" лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи каталонців на 2 очки.

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