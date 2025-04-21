"Футбол 24" проаналізував матч 33-го туру Серії А між Ромою та Вероною, який завершився не дуже успішно для Артема Довбика персонально.

Артем Довбик залишився на лаві запасних на гру проти Верони. Все це через тренерський стиль Клаудіо Раньєрі, який проводить постійну ротацію. Цього разу в основі "вовків" вийшов Ельдор Шомуродов, який в підсумку і забив вирішальний гол.

Рома мінімально перемогла Верону – конкурент Довбика забив і наблизив "вовків" до ЛЧ, але провалився разом з Артемом

Довбик же вийшов на поле на 70-й хвилині та долучився до однієї з непоганих атак Роми, яку запороли партнери. Дісталось українцю і від Клаудіо Раньєрі, який перед грою розкритикував Артема, заявивши, що "він повинен дати мені більше". Про все це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".