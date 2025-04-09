Форвард Елдор Шомуродов продовжить контракт з Ромою до літа 2027 року.

У Ромі очікується чергове оновлення угоди. Після підписів Пізіллі та Паредеса настала черга Елдора Шомуродова. Як інформує Il Tempo, узбек продовжить свій контракт із клубом до літа 2027 року.

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При цьому він погодився на зниження зарплати. Нагадаємо, що взимку Шомуродов був близький до відходу в оренду – в його послугах були зацікавлені Дженоа і Венеція. Однак в останні дні трансферного ринку Елдор забив у ворота Айнтрахта в Лізі Європи і тим самим повернув довіру головного тренера Клаудіо Раньєрі.

Зрештою форвард другого темпу перетворився на джокера. Саме він зрівняв рахунок в останньому матчі Роми з Ювентусом – після виходу на заміну.

Незважаючи на продовження контракту, майбутнє Шомуродова в Ромі залишається загадкою. Усе залежатиме від нового наставника команди, який буде призначений влітку.

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