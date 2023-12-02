Господарі активніше почали матч і контролювали м'яч на половині поля суперника протягом всієї першої половини гри, але не завдали жодного удару в площину воріт Валенсії – був точний удар Артема Довбика, який не зарахували через офсайд.

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У другому таймі хід гри не змінився: Жирона продовжувала контролювати м'яч, а Валенсія – компактно захищалася. В середині другої половини гри форвард "кажанів" Дуро підловив помилку захисника Жирони і відкрив рахунок у матчі – 1:0. Після пропущеного м'яча Мічел випустив на поле Крістіана Стуані – ветеран оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.