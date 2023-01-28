Олімпік у Twitter оголосив про досягнення принципової згоди з Анже щодо трансферу 22-річного хавбека на повноцінній основі. Він підпише контракт до літа 2027 року.

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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, медогляд Унахі в Марселі запланований на ранок неділі. Опісля сторони підпишуть документи про трансфер. Остання команда чемпіонату заробить 8 мільйонів одразу, ще 2 передбачені у вигляді бонусів. Сьогодні Аззедін прибуде на Велодром, де Олімпік прийматиме Монако у 20-му турі французької Ліги 1.

До слова, хавбек, який може зіграти на позиції Руслана Маліновського, привернув до себе увагу під час чемпіонату світу в Катарі, на якому дійшов разом зі збірною Марокко до півфіналу. У Лізі 1 він зіграв в 15 матчах, але результативними діями не відзначився.

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L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec @AngersSCO, pour le transfert définitif d'@AzzedineOunahi. pic.twitter.com/Nuw7W9cqwH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2023