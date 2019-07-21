toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО БАВАРІЯ - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

"Конкретних пропозицій немає", – Леонардо продовжив трансферну сагу Неймара

09:22 198 Читать на русском
"Конкретних пропозицій немає", – Леонардо продовжив трансферну сагу Неймара
Неймар / AFP

Спортивний директор Парі Сен-Жермен Леонардо спростував інформацію про близький відхід форварда команди Неймара.

"Нічого не змінилося, зовсім. Конкретних пропозицій щодо Неймара немає. Він має контракт із нами й залишається нашим гравцем", – цитує спортдира парижан Sky Sports.

Барселона отримала несподівану перешкоду для трансферу Неймара – повернення під серйозною загрозою

Цього тижня з'явилася інформація, що Барселона запропонувала за бразильця 90 млн фунтів плюс двох гравців на вибір зі списку. Доступними для ПСЖ нібито є Філіппе Коутінью, Усман Дембеле, Іван Ракітіч, Нелсон Семеду, Малком і Самюель Умтіті.

Нагадаємо, Неймар хоче покинути ПСЖ, при цьому пріоритетом для форварда є повернення в Барселону. Саме з Камп Ноу 27-річний нападник перебрався до Франції за рекордні 222 млн євро два роки тому.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Грізманн: Розплакався, коли дізнався про трансфер у Барселону
07:30
1158
Теги
Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Леонардо Араужо Леонардо Араужо Трансфери ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Феліш отримав травму в дебютному матчі за Атлетіко
    Іспанія — 20 лип1703 Феліш отримав травму в дебютному матчі за Атлетіко
3
год
:
32
хв
Ювентус
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук