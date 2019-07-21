"Конкретних пропозицій немає", – Леонардо продовжив трансферну сагу Неймара

Спортивний директор Парі Сен-Жермен Леонардо спростував інформацію про близький відхід форварда команди Неймара.

"Нічого не змінилося, зовсім. Конкретних пропозицій щодо Неймара немає. Він має контракт із нами й залишається нашим гравцем", – цитує спортдира парижан Sky Sports.

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Цього тижня з'явилася інформація, що Барселона запропонувала за бразильця 90 млн фунтів плюс двох гравців на вибір зі списку. Доступними для ПСЖ нібито є Філіппе Коутінью, Усман Дембеле, Іван Ракітіч, Нелсон Семеду, Малком і Самюель Умтіті.

Нагадаємо, Неймар хоче покинути ПСЖ, при цьому пріоритетом для форварда є повернення в Барселону. Саме з Камп Ноу 27-річний нападник перебрався до Франції за рекордні 222 млн євро два роки тому.

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