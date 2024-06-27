– Чи могли б Ви прокоментувати, яка зараз ситуація в СК Дніпро-1? Сьогодні В'ячеслав Фрідман розповів, що клуб припинить існування. Що відомо гравцям щодо цього?

– Конкретики немає, повна тиша.

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– Гравці зараз у відпустці. Як реагують на такі новини всередині команди?

– Всі чекають на ясність. Паралельно ведуть перемовини з іншими командами.

– Борги за п'ять місяців по зарплаті клуб досі не погасив? Немає зрушень у виплатах?

– Є тільки обіцянки.

– Чи плануєте скаржитись в УАФ через ці борги?

– Для початку треба розуміти, що буде з клубом. І як вони будуть вирішувати цю ситуацію.

– Зараз багато гравців покидає СК Дніпро-1. Ви також ведете перемовини з іншими клубами?

– Так, я розглядаю варіанти, і не тільки в Україні. Але поки не хочу говорить, з ким саме.

– Загалом наскільки несподіваною для команди є сьогоднішня ситуація в СК Дніпро-1? Було здивування, коли Фрідман заговорив про можливу смерть клубу. Все ж вдалось в єврокубки вийти.

– Він сказав усе за фактом. Якщо ми не зможемо боротися за медалі та гідно представляти клуб у Європі, навіщо тоді грати. СК Дніпро-1 – це клуб амбіцій з характером, а грати, щоби просто грати, не для цього клубу.

– Тобто, команда ще в минулому сезоні розуміла, що все може закінчитися припиненням існування СК Дніпро-1?

– Ми просто розуміли, що можливості будуть меншими, – сказав Сарапій у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, контракт 35-річного оборонця з дніпрянами чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.

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