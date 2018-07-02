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Коньков: Я вболівав, вболіваю і буду вболівати за збірну Росії

13:03 1272 Читать на русском
Коньков: Я вболівав, вболіваю і буду вболівати за збірну Росії
Анаталій Коньков і Марія Раупова

Колишній глава Федерації футболу України Анатолій Коньков прокоментував перемогу збірної Росії над Іспанією в 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Я вболівав, вболіваю і буду вболівати за збірну Росії", – сказав Коньков у відео, опублікованому його дружиною Марією в одній із соціальних мереж.

"Незабаром після відставки з поста президента ФФУ до мене додому прийшли люди з автоматами. З обшуком приїжджала СБУ". Відверте інтерв'ю Анатолія Конькова

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Відеоновини Анатолій Коньков Іспанія - Росія ФФУ
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год
:
46
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17:00
Мексика
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