Коньков: Я вболівав, вболіваю і буду вболівати за збірну Росії

Колишній глава Федерації футболу України Анатолій Коньков прокоментував перемогу збірної Росії над Іспанією в 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Я вболівав, вболіваю і буду вболівати за збірну Росії", – сказав Коньков у відео, опублікованому його дружиною Марією в одній із соціальних мереж.

"Незабаром після відставки з поста президента ФФУ до мене додому прийшли люди з автоматами. З обшуком приїжджала СБУ". Відверте інтерв'ю Анатолія Конькова