Після втрати очок у матчі зі Страсбуром у 13 турі чемпіонату Франції (2:2) гравці Марселя висловили невдоволення на адресу Ігора Тудора.

Марсель пропустив на 90+3 хвилині від Страсбура, тим самим дозволивши супернику зрівняти рахунок (2:2). Після фінального свистка деякі гравці висловили головному тренеру команди Ігору Тудору невдоволення його стилем управління командою. Про це повідомляє L'Équipe.

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Це вже не перша конфронтація між тренером та командою. На початку серпня деякі ветерани Марселя на чолі з Димитрі Пайє не прийняли методів хорватського фахівця. Тоді видання La Provence повідомляло, що Пайє хотів зустрітися з президентом клубу Пабло Лонгорією, щоб обговорити поведінку тренера.

Тоді ж джерело повідомляло, що Тудор не соромиться вдаватися до публічної лайки на адресу гравців, а також до диких криків.

У вівторок, 1 листопада, Марселю належить зіграти вдома з Тоттенхемом у рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. На кону вихід до плей-офф турніру.

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