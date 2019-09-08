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Конфлікт гравців Динамо і Михайличенка після двох поспіль невдач – стали відомі нові подробиці

14:07 5864 Читать на русском
Конфлікт гравців Динамо і Михайличенка після двох поспіль невдач – стали відомі нові подробиці
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Ведучий програми ТаТоТаке Сергій Болотніков розповів про напружену ситуацію в Динамо.

42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Гравці Динамо висловили претензії тренерському штабу Динамо. Точніше, розмова була не з тренерським штабом, а більше між собою. Сидорчук на правах капітана розпочав цю розмову в команді у роздягальні. Його підтримав Буяльський і майже всі гравці. Зокрема, і легіонери.

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Команда незадоволена тим, що відбувається: у що вони грають, як вони грають... примітив оцей "бий-біжи", навантаження шалені... Щоб ви розуміли, вони перед матчем з Зорею тягали штанги у тренажерному залі. Ну і добре, якби це давало якийсь результат... А так виходить, що вони тяжко працюють, сприйняли ці настанови тренера, а насправді нічого це не змінюється – команда і далі не може перемогти.

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І вони всю цю інформацію, що між собою обговорили, передали через Євтушенка до Михайличенка. Євтушенко у них головний по тактиці – його це теж напряму стосується", – розповів Болотніков у програмі ТаТоТаке.

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