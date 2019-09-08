Конфлікт гравців Динамо і Михайличенка після двох поспіль невдач – стали відомі нові подробиці

Ведучий програми ТаТоТаке Сергій Болотніков розповів про напружену ситуацію в Динамо.

"Гравці Динамо висловили претензії тренерському штабу Динамо. Точніше, розмова була не з тренерським штабом, а більше між собою. Сидорчук на правах капітана розпочав цю розмову в команді у роздягальні. Його підтримав Буяльський і майже всі гравці. Зокрема, і легіонери.

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Команда незадоволена тим, що відбувається: у що вони грають, як вони грають... примітив оцей "бий-біжи", навантаження шалені... Щоб ви розуміли, вони перед матчем з Зорею тягали штанги у тренажерному залі. Ну і добре, якби це давало якийсь результат... А так виходить, що вони тяжко працюють, сприйняли ці настанови тренера, а насправді нічого це не змінюється – команда і далі не може перемогти.

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І вони всю цю інформацію, що між собою обговорили, передали через Євтушенка до Михайличенка. Євтушенко у них головний по тактиці – його це теж напряму стосується", – розповів Болотніков у програмі ТаТоТаке.