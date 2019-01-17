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Конате продовжив контракт з РБ Лейпциг

17:05 43 Читать на русском
Конате продовжив контракт з РБ Лейпциг
Ібрагіма Конате / Фото:РБ Лейпциг

Захисник РБ Лейпциг Ібрагіма Конате підписав з клубом новий довгостроковий контракт.

Центральний захисник Ібрагіма Конате продовжив контракт з РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода з 19-річним гравцем розрахована до 2023 року.

У поточному сезоні Бундесліги Конате зіграв 13 матчів, результативними діями не відзначався.

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Теги
Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Ібрагіма Конате Ібрагіма Конате
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