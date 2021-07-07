Компанія Konami не хоче співпрацювати з форвардом Барселони Антуаном Грізманном через скандальне відео за його участі.

Японський розробник і видавець відеоігор, зокрема PES, розірвав угоду з 30-річним нападником через місяць після підписання, повідомляє Marca. Він був послом бренду.

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На такий крок у компанії пішли через нещодавно оприлюднене відео, на ньому Антуан Грізманн та Усман Дембеле насміхалися над японськими працівниками, які ремонтували телевізор у номері футболістів. Найімовірніше, його записали у 2019-му під час поїздки Барселони в Японію. Тепер футболістів звинувачують у расизмі.

"Всі ці потворні обличчя ми спостерігаємо лише заради того, щоб ти зміг пограти в Pro Evolution Soccer. Тобі не соромно? А що це за відстала мова? Це взагалі технічно розвинута країна чи ні?" – запитав на записі Дембеле у Грізманна, і обидва сміялися.

Зауважимо, з'ясувати стосунки з Konami доведеться ще й керівництву Барселони. Адже компанія-розробник є партнером клубу та власником ігрової франшизи Barcelona eFootball PES. Японці оголосили, що попросять "блаугранас" пояснити подробиці цього інциденту та можливі подальші дії.

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