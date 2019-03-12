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"Комусь я неприємний", – Селезньов не розуміє, чому Шевченко не запросив його на командну вечерю збірної України

15:14 1699 Читать на русском
"Комусь я неприємний", – Селезньов не розуміє, чому Шевченко не запросив його на командну вечерю збірної України
Євген Селезньов / Футбол 24

Форвард Малаги Євген Селезньов прокоментував своє непотрапляння до табору "синьо-жовтих".

"Я не зрозумів один випадок, коли мене не викликав Шевченко. Коли я був у формі – три голи за чотири гри. Цього я не зрозумів.

В збірну я приїхав, тоді ще та вечеря була, коли Мальдіні був. До речі, мене одного з усіх тоді не покликали. Тоді всіх покликали: травмованих, напівтравмованих. Та навіть тих, хто не грав, хто просто "на олівці" був кликали на ту вечерю (жартує. – прим.).

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Мене чому не покликали? Просто не захотіли, напевно, комусь я неприємний. Просто через ту вечерю у мене певний осад залишився, неприємно. Я не можу сказати, що я образився, але це настільки негарно щодо мене було.

Наразі я перебуваю не в тих кондиціях, щоб виступати за збірну. Однак були моменти, коли я грав і забивав , а викликали зовсім інших. Тут же справа не в цьому. Якщо не довіряєш, то скажи чесно – його не будемо більше викликати. Я не дуже люблю обман, просто скажи – "так" чи "ні". Для чого щось придумувати", – сказав Селезньов для шоу Бомбардир.

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Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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