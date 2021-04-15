"Мессі заслужив право думати і вирішувати. Президент уже заявив, що зробить все можливе, щоб його зберегти. Якщо Лео вирішить продовжити, це чудово. А якщо ні, доведеться продовжувати без нього. Комусь з вихованців доведеться взяти футболку з 10-м номером. Життя продовжується.

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Думаю, Мессі вже більш-менш ухвалив рішення в своїй голові. Фінал Кубка Іспанії теж може зіграти свою роль, але не думаю, що визначальну", – цитує Субісаррету AS.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барсою розрахований до липня. 33-річний аргентинець підтвердив, що минулого літа хотів попрощатись з каталонцями.

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