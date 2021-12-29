"Чи правда, що я покинув посаду голови наглядової ради Металіста 1925? Це фейк. Всі на своїх місцях, люди працюють. Кому це було вигідно зробити? Навіть не можу зрозуміти, для чого ці хлопці з ТаТоТаке, які поряд з футболом навіть не полежали, це роблять. Може, хтось дав щось на булку з маслом – ось вони і друкують таку нісенітницю.

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Я залишаюсь головою наглядової ради футбольного клубу Металіст 1925, все роблю для того, щоб рідні земляки, харків'яни і всі, кому цікава доля нашого футболу, були задоволені нашою роботою. Тому я спокійно дивлюся на такі фейки, посміхаюся і думаю, що з кожним разом бовдурів стає все більше. Командою керує Кривенцов, генеральний директор – Ярослав Вдовенко.

Інформація про причетність агента Юрія Данченка до клубу також не відповідає дійсності. У нас давні і дружні стосунки з Данченком, але за регламентом ФІФА і УАФ футбольні агенти не мають права керувати жодним футбольним клубом. Тому у нас відносини суто в спортивній площині, жодним керівником він у нас в клубі не є", – сказав Стороженко у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, після першого кола Металіст 1925 посідає у турнірній таблиці Першої ліги 5-ту сходинку, набравши 25 очок. Від лідера першості – Агробізнеса – харків'ян відділяє 6 пунктів.

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