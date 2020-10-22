Ігор Кульчицький, Степан Юрчишин, Ростислав Поточняк, Андрій Тлумак, Артем Федецький, Ігор Худоб’як, Олександр Чижевський та інші відомі гравці команди готові долучитись до повернення Карпат на футбольну арену України.

Засновником ФК Карпати виступило підприємство "Західний Буг", яке пов’язують з львівським бізнесменом Володимиром Матківським. Нашим кореспондентам, на жаль, не вдалось отримати від нього особисто коментар з цього приводу.

Найчастіше Володимира Матківського згадують в контексті фінансування ним діяльності Української Галицької партії, у фінансових звітах політичної сили він фігурує як основний донор. У Львові УГП з поміж іншого відома тривалим конфліктом з впливовим депутатом ЛМР Григорієм Козловським, якого вона звинувачувала в оборудках з землею та навіть в організації нападу на свій офіс. В свою чергу, Козловський неодноразово різко висловлювався щодо УГП і особисто Володимира Матківського. Як відомо, Григорій Козловський також є президентом футбольного клубу Рух з Винник, тому сьогодні це протистояння з політичного переміщається ще й на футбольну арену.

За інформацією з державних реєстрів, Володимир Матківський разом з німецьким концерном Pfeifer&langen є кінцевим бенефіціаром (власником) ТОВ "Радехівський цукор". Це товариство, крім Радехівського заводу, володіє ще кількома цукровими заводами в Західній Україні, три з яких в останні роки входять в п’ятірку найбільших в Україні. За інформацією з асоціації "Укрцукор", в цьогорічному сезоні "Радехівський цукор" є найбільшим виробником цукру в Україні, суттєво переважаючи за обсягами інших великих виробників – "Укрпромінвест", який пов’язують з колишнім Президентом України Петром Порошенком та українсько-нідерландську компанію "Астарта".

ПП "Західний Буг", яке також пов’язують з Володимиром Матківським (підприємтво навіть має спільну адресу з ТОВ "Радехівський цукор"), володіє земельним банком близько 70 тисяч гектарів у Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях і за цим показником є напевно найбільшим українським агропідприємством в Західній Україні. Саме це підприємство виступило засновником товариства Футбольний клуб Карпати.

Як повідомив під час пресконференції спортивний директор та тренер новоствореного ФК Карпати Андрій Тлумак, клуб має намір почати виступи з змагань на кубок Львівської області з наступною участю в аматорському чемпіонаті України з футболу. Як стало відомо вчора, Асоціація аматорського футболу України задовольнила клопотання Львівської асоціації футболу про включення клубу до числа учасників змагань і вже 28 жовтня клуб проведе свій перший матч у сезоні. Як зазначено на сайті Асоціації, “участь клубу з таким славним іменем у чемпіонаті додасть інтересу змаганням та слугуватиме розвитку масового футболу”. Таким чином, у разі успішної участі в цих змаганнях ФК Карпати зможуть вже в наступному році розпочати виступи в другій лізі професійного футболу.