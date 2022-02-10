"У зв'язку із зацікавленістю мас-медіа у висвітленні ДТП, що сталася у ніч з 9 на 10 лютого 2022 р. на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", повідомляємо наступне:

Поліція викликатиме Ярославського на допит як можливого учасника ДТП

1. За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувались інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.

2. 10 лютого 2022 р. Олександр Ярославський відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю", – повідомляє прес-служба DCH.

Нагадаємо, поліція за фактом ДТП відкрила кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

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