Сергій Серебренніков, який представляє інтереси Богдана Михайліченка в Андерлехті, розповів про стан справ у свого клієнта.

"Він добре почав і навіть відразу забив, але Богдан потрапив у команду, яка постійно проводить ротацію і шукає ідеальний склад.

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Ця відсутність стабільності – погано для гравця, який розвивається. Компані знає, що Михайліченко сильний морально, і бачить, як він тренується. Ще настане його час, але, можливо, трохи пізніше", – розповів Серебренніков для Voetbalmagazine.

Нагадаємо, Андерлехт влітку придбав Богдана у Зорі за 0,5 млн євро. У нинішньому сезоні Михайліченко зіграв у 16-ти поєдинках, останнім часом українець грає лише у матчах кубка Бельгії.

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