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Компані затролив Стерлінга через нагороду найкращого молодого гравця в АПЛ

16:10 263 Читать на русском
Компані затролив Стерлінга через нагороду найкращого молодого гравця в АПЛ
Стерлінг і Компані / фото із соцмереж

Капітан Манчестер Сіті Венсан Компані пожартував над вінгером Рахімом Стерлінгом, який став найкращим молодим гравцем англійської Прем'єр-ліги за версією колег.

"Маєш щастя, що я не зіграв більше матчів. Тоді б я поборовся за цей трофей. У будь-якому випадку вітаю", – написав бельгієць у своєму твіттері.

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Стерлінг отримав нагороду найкращому молодому гравцеві АПЛ напередодні. Також молодий вінгер претендував на нагороду найкращого гравця року за версією PFA, та за результатами голосування поступився оборонцю Ліверпуля Вірджилу ван Дейку.

У сезоні 2018/19 Рахім Стерлінг провів 32 матчі в Прем'єр-лізі, в яких забив 17 м'ячів і зробив 13 асистів. Натомість ветеран Венсан Компані зіграв 15 поєдинків у чемпіонаті.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія футбольні курйози Венсан Компані Венсан Компані Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг
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