Компані затролив Стерлінга через нагороду найкращого молодого гравця в АПЛ

Капітан Манчестер Сіті Венсан Компані пожартував над вінгером Рахімом Стерлінгом, який став найкращим молодим гравцем англійської Прем'єр-ліги за версією колег.

"Маєш щастя, що я не зіграв більше матчів. Тоді б я поборовся за цей трофей. У будь-якому випадку вітаю", – написав бельгієць у своєму твіттері.

Асоціація футбольних журналістів назвала найкращого гравця сезону в АПЛ – це не ван Дейк

Стерлінг отримав нагороду найкращому молодому гравцеві АПЛ напередодні. Також молодий вінгер претендував на нагороду найкращого гравця року за версією PFA, та за результатами голосування поступився оборонцю Ліверпуля Вірджилу ван Дейку.

У сезоні 2018/19 Рахім Стерлінг провів 32 матчі в Прем'єр-лізі, в яких забив 17 м'ячів і зробив 13 асистів. Натомість ветеран Венсан Компані зіграв 15 поєдинків у чемпіонаті.