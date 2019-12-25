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Компані: Я не зможу замінити Гвардіолу в Манчестер Сіті

08:48 413 Читать на русском
Компані: Я не зможу замінити Гвардіолу в Манчестер Сіті
Венсан Компані / ФК Манчестер Сіті

Екс-капітан Манчестер Сіті Венсан Компані прокоментував інформацію про те, що він у майбутньому може замінити Хосепа Гвардіолу на посаді наставника "містян".

"Вважаю, що Манчестер Сіті повинен втримати Гвардіолу так довго, наскільки це буде можливо. Він – найкращий. Команда продовжує боротися за титули у кожному сезоні. Не думаю, що я чи хто-небудь інший здатен його замінити. Це смішно", – цитує Компані Daily Express.

Гвардіола визначився з клубом, у якому хоче працювати в наступному сезоні

Нагадаємо, чинний контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахований до закінчення сезону 2020/21. Сам наставник нещодавно зізнався, що хоче продовжити роботу у клубі, але керівництво "містян" поки що не запропонувало йому нову угоду.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Венсан Компані Венсан Компані Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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