Компані відмовився повертатися в Манчестер Сіті – легенда не пристав на пропозицію Гвардіоли

Граючий тренер Андерлехта прагне реабілітуватися за провал у сезоні 2019/20, тому не прийняв пропозицію Хосепа Гвардіоли щодо повернення до лав Ман Сіті.

Легенда Манчестер Сіті Венсан Компані, який покинув клуб влітку 2019-го, міг повернутися до лав "містян" у статусі асистента Хосепа Гвардіоли. Іспанець продовжує пошук помічника після відходу Мікеля Артети в Арсенал, а бельгієць був одним із пріоритетних кандидатів.

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До офіційної пропозиції справа не дійшла, але 34-річний захисник вже натякнув, що наразі не планує повертатися на Туманний Альбіон. Бельгієць хоче реабілітуватися за невдалий сезон 2019/20, у якому Андерлехт посів лише 8 позицію в чемпіонаті Бельгії, інформує Manchester Evening News.

Нагадаємо, Компані віддав Ман Сіті 11 років та став чотириразовим чемпіоном Англії.

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