"Ходив на зустріч з Компані (головний тренер Андерлехта, – прим.), оскільки бачив, що після нового року не потрапляю в заявку. Переговорив з ним.

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Він сказав: "Мені подобається, як ти працюєш. Все добре, продовжуй в тому ж дусі, все в твоїх руках".

Як вдалося повернути місце в старті? Як завжди – працював. Зараз мені довіряють – подивимося, як буде далі. Зіграв 2 гри – обидві виграли. Зараз всі матчі важливі. Подивимося, що далі буде", – сказав Михайліченко у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, українець не виступав за Андерлехт в чемпіонаті з середини грудня 2020 року. 21 березня і 5 квітня він провів перші матчі в Лізі Жупіле за останні 3 місяці.

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