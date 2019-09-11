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Компані пропустить свій прощальний матч за Манчестер Сіті – абсурд дня

17:57 175 Читать на русском
Компані пропустить свій прощальний матч за Манчестер Сіті – абсурд дня
Венсан Компані та Олександр Зінченко / Фото ФК Манчестер Сіті

Легенда Манчестер Сіті Венсан Компані з гумором ставиться до своїх травм.

"Типовий я. Кінець сезону я зазвичай завжди зустрічаю поза грою. Невелике пошкодження задньої поверхні стегна", – цитує Компані офіційний сайт Манчестер Сіті.

Зінченко розповів про свою реакцію на відхід Компані

Парадокс полягає у тому, що сьогодні, 11 вересня, у 33-річного бельгійця запланований прощальний матч за Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Венсан провів у таборі "містян" більше 10 років. Влітку ветеран покинув англійський клуб і працевлаштувався на батьківщині в Андерлехті.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Венсан Компані Венсан Компані Андерлехт Андерлехт
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