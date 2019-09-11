Компані пропустить свій прощальний матч за Манчестер Сіті – абсурд дня

Євро-2020 — 17:03 1163
-
Роналду підкорює вершини, партнери Зінченка розривають, а Вербіч – найкращий з УПЛ. Підсумки 5-6 турів відбору Євро-2020
-
Валенсія напередодні матчу з Барселоною звільнила головного тренераІспанія — 16:51 672
-
Турана засудили майже до трьох років позбавлення воліТуреччина — 14:39 4146
-
"Вийшли розхлябаними, провалили центр". Україна не мала права опускатися до такого рівня, Лунін і Коваленко – у запаріЗбірна України — 14:00 9309
-
УЄФА визначився з назвою третього єврокубка – турнір стартує у сезоні 2021/2022Ліга Європи — 13:11 5276