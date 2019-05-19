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Компані прокоментував повернення в Андерлехт

19 травня 14:15 924 Читать на русском
Компані прокоментував повернення в Андерлехт
Венсан Компані на зорі кар'єри в Андерлехті / фото із соцмереж

Венсан Компані поділився емоціями від призначення на посаду граючого тренера брюссельського Андерлехта.

"Упродовж наступних трьох років я візьму на себе роль граючого тренера Андерлехта. Найкращі в Бельгії. Таке рішення може здивувати вас. Та це найпристрасніше, але раціональне рішення, що доводилося мені коли-небудь приймати.

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Як футболіст я народився і виріс в Андерлехті, був у цьому клубі з 6 років. Нещодавно я зателефонував в Андерлехт. Мені зовсім неочікувано запропонували посаду граючого тренера. Мені пояснили своє бачення і як усе це працює на практиці. Вони (спортивний і технічний директори – Футбол 24) продумали все.

Компані офіційно покидає Манчестер Сіті

Кінцівка цього сезону не могла бути більш пам'ятною. Я жив мрією у Ман Сіті. За останні 3 роки я дізнався неймовірно багато від неймовірного тренера. Пеп Гвардіола відродив мою любов до гри. Я був свідком, брав участь, аналізував, вчився.

Ман Сіті грає у футбол, у який хочу грати я. Я вирішив прийняти цей виклик і поділитися своїми знаннями з наступними поколіннями. Я додам трохи Манчестера в серце Бельгії", – написав Компані в своєму Facebook.

Нагадаємо, що 33-річний центрбек повернувся до рідного клубу, в якому розпочинав грати на професійному рівні в сезоні 2003/04. Венсан Компані продовжить грати, а також буде головним тренером Андерлехта.

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Теги
Бельгія Венсан Компані Венсан Компані Венсан Компані Венсан Компані Андерлехт Андерлехт
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