Компані переконаний, що Манчестер Сіті ще має шанси на чемпіонство в АПЛ

Колишній захисник Манчестер Сіті Венсан Компані порадив "містянам" продовжувати боротьбу на всіх фронтах у другій частині сезону 2019/20.

"Я ніколи не скажу, що ці чемпіонські перегони в Прем'єр-лізі завершені для Сіті. Це неможливо. Втім, ситуація не в руках Манчестер Сіті, і це прикро, але є дуже багато речей, на які слід сподіватися.

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Подивіться на те, як Сіті виступав у кубках і як Ліга чемпіонів все ще є глобальною ціллю для клубу. Немає причин для розчарувань у цьому сезоні. У них є все, щоб продовжувати грати", – наводить слова Компані Goal.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступається лідеру таблиці Ліверпулю 14 очками, у "червоних" є одна гра в запасі.

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