"Ми повинні озирнутися на важливу тему перед грою з Інтером. Справа була в усіх гравцях, яких нам бракувало через травми. Я вважаю, що ми однаково виступили добре. Нам було прикро після першої гри, а після другої ще більше. Багато речей були правильними, у нас була неймовірна підтримка вболівальників. Було два моменти, в яких ми мали зіграти краще, але ми також повинні визнати якість Інтера. Проте я вважаю, що ми створили достатньо, щоб забити більше голів, ніж Інтер.

Гол Дайєра з нульового кута у відеоогляді матчу Інтер – Баварія – 2:2

Якщо я просто прокоментую результат, це займе п’ять секунд. Сувора реальність така, що ми не зіграємо у домашньому фіналі Ліги чемпіонів і ми вже не можемо це змінити. Але що стосується гри, ми знаємо, що зробили достатньо, щоб виграти ці два матчі. Ми повернемося в Лігу чемпіонів за п'ять місяців, але до того часу є й інші цілі.

Ми грали проти чудової команди, вони дійсно добре навчені. Втім, я думаю, що шкодую лише про результат, тому що команда грала так, як я хотів. Ми просто повинні були забити більше", – наводить слова Компані прес-служба УЄФА.

Інтер вистояв у другому чвертьфіналі ЛЧ з Баварією – все вирішили стандарти, Мюллєр підвів мюнхенців